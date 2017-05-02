5 معارك ثنائية بارزة في ديربي مدريد الأوروبي

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تتوجه الأنظار، مساء اليوم، إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، الذي سيكون مسرحًا لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستجمع بين قطبي مدريد، ريال وأتلتيكو، في تكرار لنهائي الموسم الماضي الذي حسمه الريال بركلات الترجيح.

وتتواجد العديد من المواجهات الثنائية البارزة في مباراة اليوم استعرضتها صحيفة "ماركا" الإسبانية على النحو التالي:

1- نافاس- أوبلاك

نجح حارس الريال كيلور نافاس في تخطي الأوقات الصعبة التي مر بها خلال هذا الموسم من تذبذب المستوى على الرغم من غموض مستقبله مع الفريق الملكي الموسم المقبل، بينما يخوض يان أوبلاك المباريات باستقرار كبير حيث بات الحارس الأول مع الروخيبلانكوس دون منازع.

وخاض كل من أوبلاك ونافاس 9 مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، ونجح نافاس في التصدي لـ24 كرة من أصل 38 تسديدة مقابل 28 لأوبلاك من أصل 31 تسديدة، وسكن شباك الحارس الكوستاريكي 14 هدفًا مقابل 3 في شباك نظيره السلوفيني.

2- جودين- راموس

يدخل قائدا الفريقين سيرجيو راموس ودييجو جودين، في تحدٍ جديد في الديربي، وهما المدافعان اللذان يمتازان بتسجيل الأهداف عبر الضربات الرأسية المتقنة، وعلى صعيد الأرقم خاض راموس 8 مباريات مقابل 9 لجودين، ونجح المدافع الإسباني في الفوز بـ16 كرة من الكرات الهوائية مقابل 32 للمدافع الأوروجوياني، وبلغت نسبة مدافع ريال مدريد في الفوز بالإلتحامات 64% مقابل 67% لمدافع الأتلتيكو.

3- مارسيلو- فيليبي

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يعلم الثنائي بعضهما البعض جيدًا، نظرًا لتواجدهما في صفوف المنتخب البرازيلي، ويدخل الثنائي المباراة في أفضل مستوى لهما وذلك بعد أن خاضا 8 مباريات في المسابقة حتى الآن، ويتميز الثنائي بمشاركتهما الهجومية العالية من خلال إرسال مارسيلو لـ34 عرضية في البطولة حتى الآن مقابل 24 لفيلبي لويز، كما صنع الثنائي هدفًا، ونجح مارسيلو في العبور من الخصم في 21 مناسبة مقابل 22 لفيليبي.

4- مودريتش- كوكي

يمتلك مودريتش وكوكي المفاتيح الخاصة بالمباريات المعقدة في ظل تواجدهما في منتصف الميدان، وتحكمهما بشكل كبير في سير المباراة.

وخاض مودريتش 8 مباريات هذا الموسم مقابل 10 لكوكي، وبلغت دقة تمريرات اللاعب الكرواتي 88% مقابل 86% للاعب الإسباني، وبلغ عدد تسديدات لاعب الريال 6 تسديدات مقابل 12 للاعب الأتلتيكو.

5- رونالدو- جريزمان

تواجه الثنائي في العديد من المحافل الهامة مؤخرًا مثل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ونهائي اليورو الأخير بين فرنسا والبرتغال، إلى جانب تنافسهما العام الماضي على جائزتي الكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم.

وخاض رونالدو وجريزمان 10 مباريات هذا الموسم وسدد النجم البرتغالي 56 تسديدة مقابل 25 للاعب الفرنسي، وصنع نجم الريال 5 أهداف مقابل 2 لنجم الأتلتيكو، وأخيرا سجل رونالدو 7 أهداف مقابل 5 أهداف لجريزمان.