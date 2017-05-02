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هاري كين يطالب بمواصلة الضغط على تشيلسي

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هاري كين يطالب بمواصلة الضغط على تشيلسي هاري كين يطالب بمواصلة الضغط على تشيلسي

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أعرب الإنجليزي الدولي هاري كين، مهاجم توتنهام، عن أمله في أن يواصل فريقه الضغط على تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي، من خلال تحقيق الفوز على وست هام يوم الجمعة المقبل، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ويحتل رجال ماوريسيو بوكيتينو المركز الثاني في جدول الترتيب، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر تشيلسي، وذلك قبل 4 جولات من نهاية الدوري، ومن شأن تحقيق الفوز على وست هام يوم الجمعة أن يقلص الفارق إلى نقطة وحيدة، مؤقتًا، حتى يخوض تشيلسي مباراته القادمة أمام ميدلزبره يوم الإثنين المقبل.

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وأوضح كين أن الهدف الأساسي لتوتنهام حاليًا هو إنهاء الموسم بقوة، مشيرًا إلى أنه من الجيد للغاية أن يلعب توتنهام قبل تشيلسي من أجل الحصول على فرصة تقليص الفارق ووضع ضغط كبير على لاعبي البلوز.

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