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تشافي: مشكلة رونالدو الوحيدة وجود ميسي

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تشافي: مشكلة رونالدو الوحيدة وجود ميسي تشافي: مشكلة رونالدو الوحيدة وجود ميسي

التحرير

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أشاد اللاعب الإسباني تشافي بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيرا إلى أن المشكلة الوحيدة التي تواجهه هي المستوى الخيالي الذي يقدمه ليونيل ميسي نجم برشلونة، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح تشافي أن رونالدو هداف بالفطرة ولاعب كرة قدم مذهل بدون أدنى شك، إلا أن حظه السيء أنه تواجد في عصر أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم وهو ليونيل ميسي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللاعب البرتغالي لا يزال يسجل الكثير من الأهداف ويكتب التاريخ مع ريال مدريد والبرتغال.

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الجدير بالذكر أن ريال مدريد يستقبل اليوم أتلتيكو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الوقت الذي ودع فيه ميسي رفقة برشلونة البطولة في ربع النهائي على يد يوفنتوس، كما يتنافس البرسا وريال مدريد على لقب الليجا حيث يتساويان في عدد النقاط قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

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التحرير

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