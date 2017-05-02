البنا: خطة لتطوير أداء الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن هناك خطة حقيقية لتطوير أداء الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، للمساهمة في تحقيق تنمية زراعية شاملة تعود بالنفع على البلدين.

وأضاف البنا، في تصريحات صحفية له عقب مشاركته في اجتماعات مجلس إدارة الشركة بالسودان، "إنه تم اعتماد الهيكل الإداري الجديد للشركة، وتحديد المهام والمسئوليات المطلوبة من أعضاء المجلس، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات مجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر لمتابعة سير الأعمال وما تم تنفيذه منها".

وتابع الوزير قائلا "إنه سيتم إعداد دراسة وافية للموقف المالي للشركة عن السنوات السابقة، من حيث رأس المال ومديونية الشركة وخلافه، وذلك من خلال لجنة مشتركة من الجانبين المصري والسوداني، بحيث يتم عرض النتائج على الجمعية العمومية لاتخاذ اللازم".

شاهد أيضا

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الإنشاءات المطلوبة لتفعيل المشروعات على الوجه الأكمل، حيث تم تكليف الإدارة التنفيذية للشركة بإعداد بيان بموقف الآلات والمعدات والعمالة وتكلفتها بعد تقييم كافة المعدات واحتياجاتها وتقييم كفاءتها.

وقال وزير الزراعة إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد مقترحات لتعديل لائحة الشركة، وذلك باتفاق الطرفين، ويتم عرضها على أول اجتماع للجمعية العمومية لإقرارها.

وأكد أهمية تفعيل دور الشركة للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن ذلك أيضا يأتي ضمن توجهات القيادة السياسية في البلدين، وحرصهما على تحقيق التكامل وزيادة فرص التعاون بينهما.