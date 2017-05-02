أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الثلاثاء 2-5-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " و" جاسمين طه " و " نهى عبد العزيز " -
"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

جنايات جنوب سيناء تستمع لأقوال مدير الأمن في قضية أمناء الشرطة

Google+ Print
جنايات جنوب سيناء تستمع لأقوال مدير الأمن في قضية أمناء الشرطة جنايات جنوب سيناء تستمع لأقوال مدير الأمن في قضية أمناء الشرطة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تنعقد اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية برئاسة المستشار محمد قنصوه، للاستماع لأقوال اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء، في قضية محاكمة 67 فرد من أمناء الشرطة على مستوى جميع مدن المحافظة بمعسكر قوات الأمن بقرية الجبيل، بتهمة التجمهر و الإضراب عن العمل وتحريض زملائهم بعدم القيام بأدائهم الوظيفي.

وكانت محكمة جنايات جنوب سيناء، حكمت في الجلسة الأولى، بتأجيل القضية لحين الاستماع لأقوال مدير أمن جنوب سيناء.

شاهد أيضا

يذكر أن 150 من أفراد وأمناء الشرطة، أضربوا عن العمل لوقف قرار مديرية أمن جنوب سيناء الخاص بنظام التشغيل، وهو تطبيق العمل بنظام 20 يومًا عمل و10 أيام إجازات بدلا من 15 يومًا عمل و15 يوما إجازات.

وكان اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء، وجّه قبل احتفالات عيد الشرطة بأقل من أسبوعين، بتغيير طريقة تشغيل الأفراد والأمناء، في ظل الأحداث الصعبة التي تشهدها سيناء، لتكثيف جهود رجال الأمن في استقرار الحالة الأمنية بالمحافظة، وهو الأمر الذي رفضه 150 من أفراد وأمناء الشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال

بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج»

بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج»

رونالدو وبنزيما يقودان هجوم الريال أمام أتلتيكو بـ«الشامبيونز ليج»

رونالدو وبنزيما يقودان هجوم الريال أمام أتلتيكو بـ«الشامبيونز ليج»

«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة

«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة