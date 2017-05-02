جنايات جنوب سيناء تستمع لأقوال مدير الأمن في قضية أمناء الشرطة

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تنعقد اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية برئاسة المستشار محمد قنصوه، للاستماع لأقوال اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء، في قضية محاكمة 67 فرد من أمناء الشرطة على مستوى جميع مدن المحافظة بمعسكر قوات الأمن بقرية الجبيل، بتهمة التجمهر و الإضراب عن العمل وتحريض زملائهم بعدم القيام بأدائهم الوظيفي.

وكانت محكمة جنايات جنوب سيناء، حكمت في الجلسة الأولى، بتأجيل القضية لحين الاستماع لأقوال مدير أمن جنوب سيناء.

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يذكر أن 150 من أفراد وأمناء الشرطة، أضربوا عن العمل لوقف قرار مديرية أمن جنوب سيناء الخاص بنظام التشغيل، وهو تطبيق العمل بنظام 20 يومًا عمل و10 أيام إجازات بدلا من 15 يومًا عمل و15 يوما إجازات.

وكان اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء، وجّه قبل احتفالات عيد الشرطة بأقل من أسبوعين، بتغيير طريقة تشغيل الأفراد والأمناء، في ظل الأحداث الصعبة التي تشهدها سيناء، لتكثيف جهود رجال الأمن في استقرار الحالة الأمنية بالمحافظة، وهو الأمر الذي رفضه 150 من أفراد وأمناء الشرطة.