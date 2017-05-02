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مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على كمين «مدينة نصر»

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مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على كمين «مدينة نصر» مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على كمين «مدينة نصر»

التحرير

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أدان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية العملية الإرهابية التي استهدفت كمين الدائري بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر؛ مما أسفر عن استشهاد ضابطين وأمين شرطة، وإصابة 5 مجندين.

وأكد المفتي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى بكل جهدها لزعزعة الأمن والاستقرار عبر استهداف قوات الأمن، خاصة بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرضت لها تلك الجماعات الإجرامية.

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وأضاف علام أن هؤلاء الإرهابيين مفسدون في الأرض؛ لذا أخزاهم الله في الدنيا والآخرة، ولن يصلح أعمالهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين الخائنين.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر الشهداء، داعيا الله أن ينزلهم منازل الأبرار، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما.

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التحرير

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