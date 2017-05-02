تخصيص 5.5 مليون جنيه من «هيئة إيتيدا» لتمويل 8 مشروعات بحثية

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فازت 8 مشروعات بحثية مشتركة بين الشركات والجهات البحثية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتمويل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والذي يبلغ نحو 5.5 مليون جنيه مصري من بين إجمالي 31 مشروعًا بحثيًا تقدمت للمشاركة في فعاليات الدورة 19، و20، و21 من برنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية.

ويستهدف البرنامج تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية من خلال تمويل المشروعات البحثية التي تأتي نتيجة للتعاون بين الباحثين في الجامعات والمراكز البحثية وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يساعد على الربط بين البحث العلمي وصناعة تكنولوجيا المعلومات من ناحية واحتياجات السوق من ناحية أخرى.

وقالت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: إن "البرنامج يمثل أحد آليات الهيئة لتعزيز التعاون بين الشركات والجهات البحثية في سبيل دعم عمليات البحث والتطوير اللازمة لابتكار منتجات تكنولوجية ذات قيمة سوقية مضافة وعالية القيمة ويمكن إثباتها".

وأضافت "حسني" أن المستهدف من مخرجات البرنامج في الفترة القادمة هو تطوير وابتكار منتجات تكنولوجية قادرة على المنافسة عالميًا، وخاصة مع توافر كافة الإمكانيات سواء من العنصر البشري المتميز، وذلك بشهادة كبريات الشركات العالمية، وكذا الدعم الحكومي والتمويل اللازم للمشروعات البحثية والتدريب والتطوير من خلال مبادرة التعلم التكنولوجي "رواد تكنولوجيا المستقبل" والتي تحتوي على نحو 26 برنامج تدريبي على أحدت المجالات التكنولوجية - حيث تقدم هذه البرامج الدراسية على أرقى منصات التدريب العالمية مثل Cousera، وEdx، وUdacity وبشهادات معتمدة من كبرى الجامعات المتخصصة.

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ويركز البرنامج على ثلاثة محاور بحثية رئيسية، القسم الأول وهو مخصص للمجالات البحثية الاستراتيجية ويضم 9 مجالات من أبرزها البحوث المتعلقة بأمن الشبكات، التصميم الإلكتروني، وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات الأمن والمواصلات والصحة والزراعة والطاقة والتعليم ومساعدة المعاقين.

ويضم القسم الثاني 6 مجالات بحثية تمثل أحدث التكنولوجيات والاهتمامات البحثية والتوجهات في السوق العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشمل تطبيقات وحوسبة الهاتف المحمول، والحوسبة السحابية، والتطبيقات الخاصة بتحليلات المحتوى والشبكات الاجتماعية، وانترنت الأشياء، وتحليل البيانات، والحوسبة التفاعلية، وتطبيق "الألعاب" في مختلف المجالات - بينما يتضمن القسم الثالث نقاط بحثية محددة حسب طلب جهات حكومية أو وزارات أو محافظات.

ومن بين أبرز نماذج مشروعات التطبيقات التكنولوجية الفائزة بدعم الهيئة في الدورات 19 و20 و21 من البرنامج والمقدمة من 6 جامعات و4 شركات، نظام تحليل أراء وتحديد اتجاهات الرأي الإيجابية والسلبية من تدوينات المستخدمين باللغة العربية على شبكات التواصل تجاه موضوع أو منتج محدد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعالجة الآلية للغة العربية والتعلم الآلي.

ويقوم هذا التطبيق الذي يأتي ضمن فئة مشروعات تطوير منتج نهائي ببناء نماذج لغوية لتصنيف الآراء وتتبع المشاركات المؤثرة في توجيه الرأي العام تجاه موضوعات أو منتجات أو منتجات خاصة بهم ودعم عمليات اتخاذ القرار في التوقيت المناسب.