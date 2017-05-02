وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

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أخبار نشرة مصراوي: مداخلة هاتفية للسيسي مع

نشرة مصراوي: مداخلة هاتفية للسيسي مع "أديب".. وقرار مهم بشأن الحج وآخر لتأشيرة دول ''المغرب العربي''

فنون أحمد سعد ينشر فيديو يوضح علاقته بسمية الخشاب

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سيارات سامسونج تعلن عن تطبيق لحل مشاكل استخدام الهاتف أثناء القيادة

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مصراوي يزور قبر "خطيب الأنبياء" الذي لجأ إليه سيدنا موسى بعد خروجه من

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