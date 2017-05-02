وصول 63 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا

بالفيديو - سيارة تدهس شابًا في حادث مروع بالإسكندرية

في عيد العمال .. عامل بناء: "قاعد القعدة دي من 30 سنة "

"عم دسوقي" بعد 60 عامًا في تصنيع الكليم "حرفتنا تنقرض"