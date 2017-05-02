أخبار عاجلة

"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
رسالة الشهيد النقيب محمد وهبة إلي الإرهابيين في أغنية: "عمر الدين ما يحلل قتل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

انتحار عامل ""شنقًا" في سوهاج

Google+ Print
انتحار عامل ""شنقًا" في سوهاج انتحار عامل ""شنقًا" في سوهاج

مصراوي Masrawy

انتحار - صورة أرشيفية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أقدم عامل يسوهاج على الانتحار شنقًا من سقف حجرة بمنزله، اليوم الثلاثاء، لمروره بضائقة مالية.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول كحول مصري فخري، 30 عامًا عامل، ويقيم بناحية الحرجة قبلي دائرة المركز جثة هامدة بزعم الانتحار.

بسؤال شقيقه شنودة مصري فخري شحاتة، 19 عامًا عامل، قرر اكتشافه وجود المذكور مدلي بحبل بسقف غرفته، ونقله للمستشفى وتبين وفاته وعلل ذلك لسوء حالته المادية ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود جرح دائري حول الرقبة وكسر بعظمة السلامية، ما أدى لوفاته، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 2522 إداري المركز لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة، قررت ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك، طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا

"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا

رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان

رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات

محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات

المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية

المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية