انتحار عامل ""شنقًا" في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أقدم عامل يسوهاج على الانتحار شنقًا من سقف حجرة بمنزله، اليوم الثلاثاء، لمروره بضائقة مالية.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول كحول مصري فخري، 30 عامًا عامل، ويقيم بناحية الحرجة قبلي دائرة المركز جثة هامدة بزعم الانتحار.

بسؤال شقيقه شنودة مصري فخري شحاتة، 19 عامًا عامل، قرر اكتشافه وجود المذكور مدلي بحبل بسقف غرفته، ونقله للمستشفى وتبين وفاته وعلل ذلك لسوء حالته المادية ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود جرح دائري حول الرقبة وكسر بعظمة السلامية، ما أدى لوفاته، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 2522 إداري المركز لسنة 2017، وبالعرض على النيابة العامة، قررت ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك، طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.