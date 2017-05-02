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قتلى وجرحى في هجوم لداعش على مقر للجيش العراقي

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قتلى وجرحى في هجوم لداعش على مقر للجيش العراقي قتلى وجرحى في هجوم لداعش على مقر للجيش العراقي

مصراوي Masrawy

داعش- صورة أرشيفية

القاهرة (د ب أ)

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية اليوم الثلاثاء بأن قتلى وجرحى سقطوا جراء هجوم شنه تنظيم "داعش" على مقر للجيش العراقي في منطقة الصكار شرق قضاء الرطبة، 380 كلم شمال بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر القول إن "تنظيم داعش شن، صباح اليوم، هجوما على مقر للجيش بالفرقة الأولى المتمركزة في منطقة الصكار شرق الرطبة".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من الجنود نتيجة الهجوم، فضلا عن سقوط قتلى وجرحى من داعش، نتيجة المواجهات بينهما".

ويشن التنظيم هجمات متكررة على الرطبة، كان آخرها أمس الأول وأسفر عن إصابات في صفوف الجنود.

ويستغل التنظيم جيوبه في الصحراء الشمالية الغربية من المدينة لشن هجماته. وتعد مدينة الرطبة مفرق الطرق بين العراق وسورية والأردن، ويسعى التنظيم إلى السيطرة عليها.

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