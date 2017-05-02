إصابة ضابط شرطة في حادث تصادم سيارتين أعلى الدائري

كتب- فتحي عمر:

أصيب عقيد شرطة في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري، قبل نفق الفريق سعد الدين الشاذلي، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغاً من غرفة النجدة بحادث مروري بالطريق الدائري قبل نفق الفريق سعد الدين الشاذلي، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين أحداهما نقل، وأخرى ملاكي يقودها (م.أ) ضابط شرطة برتبة عقيد 45 عامًا مفتش بالأمن الوطني ببني سويف، وأسفر الحادث عن إصابة الضابط، وتم نقلة لمستشفى اكاديمية الشرطة.

وأمر اللواء عادل زكي مساعد الوزير للمرور بإزالة آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.