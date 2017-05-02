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مصر المقاصة يتطلع لتعزيز الوصافة أمام أسوان

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مصر المقاصة يتطلع لتعزيز الوصافة أمام أسوان مصر المقاصة يتطلع لتعزيز الوصافة أمام أسوان

التحرير

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تبدأ اليوم الثلاثاء، مباريات الأسبوع الـ27 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث يستضيف فريق المقاصة نظيره أسوان.

ويدخل المقاصة، المباراة بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، في محاولة تعزيز موقعه فى المركز الثاني برصيد 60 نقطة، بينما يحاول أسوان بقيادة أسامة عرابي فى الهروب من دوامة الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.

والتقى الفريقان، من قبل فى ثلاث مباريات فى بطولة الدوري، حيث نجح المقاصة فى الفوز بثلاث مواجهات، حيث نجح الفريق الفيومي فى تسجيل 9 أهداف فى مرمي أسوان، بينما سجل أسوان 4 أهداف فقط.

وفى ثاني المواجهات، يستضيف فريق الشرقية نظيره بتروجيت، وستقام المباراة على استاد «بنها».

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ويحتل الشرقية المركز الأخير فى الجدول برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الفريق البترولي المركز السابع برصيد 37 نقطة.

وفى أخر مباريات اليوم، يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفًا على النصر للتعدين فى تمام الساعة السادسة، على استاد «أسوان».

ويحتل التعدين، المركز السابع عشر برصيد  19 نقطة، بينما يحتل الفريق السكندري المركز السادس برصيد 37 نقطة.

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التحرير

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