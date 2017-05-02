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«من 132 إلى توليدو».. أسعار سيارات «سيات» المستعملة في مصر

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التحرير

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عادت السيارات المستعملة لشركة "سيات" الماليزية، لتطفو على السطح مجددًا، عقب ارتفاع السيارات الجديدة، خلال الفترة الأخيرة بالسوق المصرية.. "التحرير لايف" يرصد أسعار أفضل سيارات الشركة في السوق المصرية:

 

132 - 133

لا يوجد متابع للسيارات في لا يعرف القيمة التاريخية للسيارة التي تواجدت في السوق منذ ما يزيد عن 35 عامًا، استطاعت خلالها أن تحقق شعبية واسعة على مستوى الانتشار، ومع ارتفاع الأسعار، وجد الجمهور ضالته في هذه السيارات، والتي لا تتجاوز حاجز 25 ألف جنيه.

إبيزا

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ظلت السيارة الإسبانية محافظة على رونقها في السوق، فموديلاتها التي تمتد منذ بداية تسعينيات القرن الماضي وحتى 2008، لا تزال تحظى بانتشار واسع، وتعرض موديلاتها من 1994 وحتى 2015، بأسعار تتصاعد تدريجيًا من 40 ألف إلى 160 ألف جنيه.

توليدو

ظهرت السيارة "سيات توليدو" في مصر منذ مطلع القرن الجديد، وعلى الرغم من كونها لم تستطع حينها التفوق على أقرانها من الإصدارات المختلفة، فإنها تمكنت خلال السنوات الأخيرة من توسيع انتشارها، وتعرض موديلاتها من 2001 وحتى 2016، بأسعار تتصاعد تدريجيًا من 70 ألف إلى 270 ألف جنيه.

ليون

ظهرت السيارة حديثًا في السوق المصري، وحققت شعبية مقبولة خلال 3 أعوام من تواجدها، وعرض موديلاتها من 2014 إلى 2017 بأسعار تتصالعد تدريجيًا من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه.

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التحرير

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