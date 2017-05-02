ديربي مدريد يُشعل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يستقبل ريال مدريد اليوم، غريمه أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الريال، للفوز بالمباراة والتأهل للمباراة النهائية والتتويج باللقب، ليصبح أول فريق ينجح في الدفاع عن لقبه في تاريخ البطولة بشكلها الجديد منذ عام 1992، بينما يأمل أتلتيكو في الانتقام من خسارته أمام الريال في نهائي 2014 و2016.

ويتواجه الريال وأتلتيكو للموسم الرابع على التوالي في الأدوار الإقصائية، ولم يتمكن أتلتيكو في المواسم الثلاث الماضية من تحقيق أي فوز على الفريق الملكي حيث تعادل في مباراتين وخسر مبارتين، وسبق للفريقين أن تواجها من قبل في نصف نهائي البطولة موسم 1958- 1959 ونجح الريال حينها في التأهل إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب.

وتمكن ريال مدريد من الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم السابع على التوالي كرقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البطولة، بينما نجح أتلتيكو في الوصول إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في أخر 4 مواسم في إنجاز لم يحققه الروخيبلانكوس من قبل.

شاهد أيضا

ومنذ موسم 2010- 2011 خاض ريال مدريد 41 مباراة في دوري أبطال أوروبا على ملعب البيرنابيو حقق الانتصار في 35 مباراة منها، ولم يخسر سوى مباراتين فقط أمام برشلونة في أبريل من عام 2011 وشالكة في مارس من عام 2015.

ويعد ريال مدريد إلى جانب يوفنتوس الفريقين الوحيدين الذين لم يعرفا طعم الخسارة في دوري الأبطال هذا الموسم من خلال تحقيق الانتصار في 7 مباريات والتعادل في 3 مباريات.

ويمتلك أتلتيكو مدريد أضعف خط هجوم في الفرسان الأربعة الباقين في البطولة، حيث سجل الفريق 13 هدفا في 10 مباريات.

من جانبه نجح ريال مديد في الفوز بالمباريات الأربعة التي خاضها هذا الموسم في الأدوار الإقصائية (دور الـ16 وربع النهائي) وذلك على الرغم من تأخره في النتيجة في المباريات الأربع.