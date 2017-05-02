بالفيديو- هذا ما حدث لمتجر سعودي أعلن عن تخفيضات هائلة

كتبت- ميرا ماهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحدى المتاجر المشهورة في السعودية أثناء التخفيضات.

قدم المتجر عرضاً خاصاً على الملابس، سعر أي قطعة "5 ريالات سعودية"، مما أثار تجمهر العديد من النساء واندفاعهم داخل المحل فور فتح أبوابه.

وضح الفيديو الإقبال الشديد على الملابس في مشهد من الفوضى، مما أدى إلى سقوط العديد من الملابس أرضاً، بينما وقف العديد من الرجال بعيداً في ذهول.