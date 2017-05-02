بالصور.. حسناء تثير الجدل بسب غرفتها

كتب - هشام عواض:

أثارت فتاة الجدل بعدما نشرت صور لها عبر حسابها على موقع "تويتر"، لتعبر عن حماسها لموسم الصيف.

وانتشرت التعليقات على صورها ليس لجمالها أو لحماسها الشديد بفستانها الصيفي، إنما للفوضى الكبيرة في غرفتها التي تصورت فيها، بحسب ما ذكره موقع "سبوتنيك".

ولم تتوقع الفتاة أن تحقق انتشارًا كبيرًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب غير متوقعة، الأمر الذي دفعها لنشر عدة صور متعددة لها وسط الفوضى.

​وظهرت الغرفة في حالة فوضى، وملابسها متناثرة في جميع أرجاء الغرفة، وكان هناك ستارة خلفها مصنوعة من الملابس.