اغتيال مسؤول عراقي بارز في شركة غاز بكركوك

كركوك/العراق- (د ب أ ):

أفادت الشرطة العراقية اليوم الثلاثاء بأن مسؤولا كبيرا في شركة غاز الشمال قتل مع سائقه برصاص مسلحين وهو في طريقه الى مقر عمله جنوبي مدينة كركوك- 250 كيلومتر شمالي بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مسلحين مجهولين اغتالوا كبير المهندسين محمد يونس معاون مدير عام شركة غاز الشمال مع سائقه قرب نقطة تفتيش في منطقة واحد حزيران جنوبي المدينة اثناء توجهه الى عمله بمقر الشركة الواقع جنوبي مدينة كركوك .

يذكر أن مناطق جنوبي وغربي كركوك- 255 كيلومتر شمال بغداد- تخضع لسيطرة داعش منذ يونيو من عام 2014 .