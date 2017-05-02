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الزمالك ينتظم في معسكر مغلق استعدادًا للإسماعيلي

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الزمالك ينتظم في معسكر مغلق استعدادًا للإسماعيلي الزمالك ينتظم في معسكر مغلق استعدادًا للإسماعيلي

التحرير

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ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، اليوم الثلاثاء، في معسكر مغلق بالتجمع الخامس؛ استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المصري لكرة القدم.

وسيخوض الفريق مرانه الختامي، اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، بعدما قرر الجهاز الفني للأبيض بقيادة البرتغالي أوجوستو إيناسيو، نقل المران، من ملعب النادي بميت عقبة، وإقامته على ملعب المباراة.

وسيعلن إيناسيو، عقب انتهاء المران، قائمة المواجهة، ثم يُلقي محاضرة فنية على اللاعبين؛ لشرح لهم نقاط القوة، والضعف بالفريق المنافس، ومنحهم بعض التعليمات لتنفيذها خلال اللقاء.

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كان إيناسيو، أكَّد أن المباراة، ستكون صعبة خاصة وأن الإسماعيلي، فريق قوي، ويمتلك لاعبين مميزين، وعلى أعلى مستوي، وطالب اللاعبين باللعب بحذر من أجل عبور المباراة.

يذكر أن الزمالك يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب فرق الدوري بـ47 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المرتبة الثامنة بـ36 نقطة

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التحرير

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