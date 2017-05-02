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قصة «وحش بشري» اغتصب فتاة وتزوج بأخرى في نفس الليلة: رصدت الكاميرات لحظة تتبعه لضحيته

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قصة «وحش بشري» اغتصب فتاة وتزوج بأخرى في نفس الليلة: رصدت الكاميرات لحظة تتبعه لضحيته قصة «وحش بشري» اغتصب فتاة وتزوج بأخرى في نفس الليلة: رصدت الكاميرات لحظة تتبعه لضحيته

كشف جديد التقطته كاميرات المراقبة اللحظات التي تتبع فيها مغتصب، نفذ سلسلة من الجرائم، ضحيته قبل أن يغتصبها، ثم يتزوج بعد عدة ساعات، وينشر صورته مع عروسه الجديدة على فيسبوك.

وهاجم المغتصب ديري ماكان، 28 عاماً، وهو في حالة سُكر، امرأة تبلغ من العمر 24 عاما، ليلة 13 يناير في حديقة عامة بمنطقة هاكني، في شرق لندن.

ووصف القاضي مارتين زيدمان المتهم بأنه وحش، وجريمة الاغتصاب التي استمرت ساعتين بأنها ترقى إلى «جريمة تعذيب»، حسبما نقلت «العربية.نت» عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وارتكب المتهم جريمته، بعد أن أطلق من السجن عقب تورطه في جريمة مماثلة تعود إلى عام 2006، اغتصب خلالها محامية، وحُكم عليه بالسجن 9 سنوات، وأطلق في ديسمبر 2015.

الطريف أن المتهم بعد أن تورط في جريمة الاغتصاب، سارع في تلك الليلة إلى الزواج من كيري هوغ، 27 عاما، التي كانت حاملاً منه، وبث صورته مع زوجته الجديدة على فيسبوك.

وقالت الضحية في شهادتها أمام المحكمة إنها أوشكت على اليقين من أنه سيقتلها بعد اغتصابها.

وتحدث عن تعذيبها بوسائل شتى قبل اغتصابها، وكشفت عن حوارات بينها وبين المغتصب حاول الأخير من خلالها إهانتها، وهو الضرر النفسي الذي أشارت إليه هيئة المحكمة عند نظر القضية.

وألقي القبض على المتهم بعد 6 أيام من ارتكابه الجريمة، بعد أن سارعت الضحية للإبلاغ عن أوصافه.

وتلقى حكماً بالسجن مدى الحياة عقاباً على جريمة الاغتصاب المذكورة.

 

 

المصدر : المصرى لايت

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