بعد فضيحة ''السيلوليت''.. دكتور تجميل يحذر السيدات من تقليد كيم كاردشيان

شيماء مصطفى

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان لموجة من الانتقادات، بعدما ظهرت مرتدية البيكيني وأردافها مختلفة عن مظهرها الحقيقي، مما شكك الكثير في كون صورها يتم تعديلها بـ"الفوتوشوب".

ونشرت صحيفة "the sun" البريطانية، تعليق دكتور التجميل الشهير آرون رولينز، أن صور "كاردشيان" التي انتشرت مؤخرًا يجب أن تكون تحذير للنساء الأخريات المهوسات بإجراء عمليات التجميل لتحويل أجسادهن لشكل "كيم".

وقال "رولينز"، إن "كاردشيان" درس يجب أن تتعلمه السيدات حتى لا يسعيين وراء التشبه بـها، خاصة اللاتي أجرين عمليات تجميلية لتحويل الدهون من منطقة الخصر إلى الأرداف.

ويذكر أنه دائمًا ما تنفي النجمة كاردشيان إدعاءات خضوعها لعمليات تجميلية لأردافها.

جائت تلك التصريحات بعد نشر صور لكيم أظهرت تعرض أردافها وأفخاذها لـ"السيلوليت"، وهو ما أثار استياء العديد من الناس حول مدى حقيقة صورها .

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads