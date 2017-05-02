بالفيديو- التدليك بـ''العض''.. تعرف على سعر الجلسة وفوائدها

شيماء مصطفى

يلجأ البعض للتدليك بهدف التخفيف من الضغوط على الجسم خاصة بعد العمل لأوقات طويلة، خاصة إذا كان الحركة في العمل قليلة ومحدودة بسبب الجلوس أطول وقت ممكن على المكتب.

وهناك أسلوب غريب من التدليك اتبعته دوروثي شتاين، المعروفة باسم "دكتور دوت" في ولاية نيو جيرسي، وتقوم بتدليك زبائنها بطريقة غريبة جدًا وهي "العضّ"، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



بدأت دكتور "دوت" بهذه الخطوة مع الموسيقيّ" فرانك زابا" للحصول على تذاكر مجانية لحضور حفلات المشاهير.



وتقول " دوت"، التي من بين زبائنها العديد من المشاهير، إن والدتها هي التي شجعتها على "العضّ" أثناء التدليك منذ أن كان عمرها 5 أعوام حين كانت صاحبة يدين هزيلتين، ويساعد العضّ على تدفق الدم بشكل أفضل واسترخاء العضلات مثل ممارسة اليوجا.



وعند إجراء جلسة التدليك تسأل الزبون إذا كان يرغب بأسلوب العض أم لا؟، وتقوم عندها بعضّ جلده بلطف من أسفل الظهر وصولاً إلى الأكتاف والعنق، قبل وضع الزيوت والكريمات للتدليك من خلال يديها. وتتكلف الجلسة الواحدة للتدليك بـ"العضّ" قرابة 150 دولار أي قرابة 2700 جنيه.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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