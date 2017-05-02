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أول تصريحات “مشعوذ الأحضان” الذي أوهم السيدات بالعلاج عن طريق ” الجسد المتلاصق”

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أول تصريحات “مشعوذ الأحضان” الذي أوهم السيدات بالعلاج عن طريق ” الجسد المتلاصق” أول تصريحات “مشعوذ الأحضان” الذي أوهم السيدات بالعلاج عن طريق ” الجسد المتلاصق”

حادثة من الانفلات الأخلاقي والجهل في ذات الوقت، تلك التي تم القبض فيها على موظف بالكهرباء يوهم النساء بعلاجهم من خلال طريقة جديدة للعلاج الروحاني تسمى ” الجسد المتلاصق”، أو المعروفة بالعامية “الأحضان” ، وقد تم افتضاح أمره عندما تقدمت إحدى السيدات التي شكت في أمره ببلاغ للداخلية المصرية تتهمه فيه بالنصب.

حيث أنها اتفقت معه على أن يقوم بعلاجها بطريقة روحانية نتيجة مشاكلها الزوجية المتعددة مع زوجها، وبدأ بالفعل في علاجها من خلال مجموعة من الأعشاب والمواد الطبيعية، ثم أكد لها أنها سوف تنتقل لمرحلة جديدة من العلاج وهي العلاج بالجسد المتلاصق، وطلب منها مقابلته في أحد الأماكن المنعزلة مما دفعها إلى تقديم بلاغ في حقه.

 

وبعد القبض على ذلك الرجل وجدت مع الداخلية كرتونة، تحتوي على عدد من الأعشاب الطبية والبخور وماء ورد وقطن وكان أول تصريح له :

“كنت بضحك عليهم وبقولهم علاجكم عندي بالأعشاب، وهما كانوا بيصدقوا”

 

 

المصدر : مصرفايف

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