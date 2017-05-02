التشغيل التلقائي.. كارثة جديدة تهدد هواتف سامسونج

شيماء مصطفى

نشر العديد من المستخدمين على منتدى الدعم الخاص بشركة سامسونج ومنتدى مطوري الأندرويد وريدت وغيرها، شكواهم من مشكلة جديدة تواجه هواتف جالاكسي إس 8.

وقال البعض إن الهاتف قام بأكثر من خمسة مرات إعادة تشغيل خلال عشرة ساعات من استخدام الهاتف.

ولا يعرف بعد سبب المشكلة ومدى اتساع انتشارها، وحاول البعض إيجاد حلول مثل إزالة بطاقة الذاكرة الخارجية، في حين لم ينجح هذا الحل مع البقية.

وعند سؤال خدمة العملاء في سامسونج، اقترحت إعادة تشغيل الهاتف في الوضع الآمن مراجعة مشكلة إعادة التشغيل التلقائي إلى بعض التطبيقات الخارجية.

ولم يصدر بعد رد فعل رسمي من سامسونج حول هذه المشكلة ولا نعرف السبب الدقيق لذلك وإن كانت مشكلة برمجية أم عتادية. وبدأت الشركة الكورية بإرسال تحديث لنظام التشغيل لمحاولة حل مشكلة إحمرار الشاشة التي عانى منها البعض مؤخرًا أيضًا.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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