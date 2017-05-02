تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، لطيفا على السواحل الغربية معتدلا على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 30

الإسكندرية 18 24

مطروح 14 23

بورسعيد 18 25

دمياط 17 25

الإسماعيلية 14 31

السويس 14 31

العريش 12 26

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الغردقة 21 34

شرم الشيخ 23 33

المنيا 18 32

الفيوم 17 31

أسيوط 19 33

سوهاج 20 34

الأقصر 20 36

أسوان 23 39

الوادي الجديد 17 36

قنا 20 35