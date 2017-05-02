كندة علوش : فتاة انتحلت شخصيتي على « فيس بوك » ونشرت صوري مع زوجي .. فيديو

شيماء مصطفى

قالت الفنانة السورية كندة علوش، انها سعيدة باقتراح عمرو يوسف بإقامة حفل زفافهما بمحافظة أسوان بلد المعابد والآثار الجميلة ، وأكدت أن هناك فتاة قامت بانتحال صفتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وقامت بنشر صور لى مع زوجى وكتبت عليها « موتوا بغيظكم ده حبيبى » وأكدت انها لم تعرف عنها شئ .

وأضافت الفنانة السورية خلال حوارها ببرنامج صاحبة السعادة على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية "إسعاد يونس" ، « إنها تعيش فى مصر منذ 7 سنوات ولم تلاحظ أى عنصرية من المصريين مؤكدة أن الشعب المصرى طيب وروحه خفيفة».

وتابعت أن الشعب السورى صاحب أكل مميز وهو شعب يعمل من أجل لقمة العيش، ولكن هذه المرحلة تعتبر ظرفا صعبا يمر بها، وأكدت انها تشاهد الاطفال السوريين فى الشوارع يقومون ببيع الحلويات.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads