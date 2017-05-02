مشهد تمثيلي يتحول إلى حقيقة.. مذيع لبناني يشنق نفسه على الهواء

كتبت- ميرا ماهر

أقدم المذيع سلام الزعتري، على شنق نفسه على الهواء في مشهد تمثيلي عبر برنامجه الساخر، 'بي بي شي'، وذلك اعتراضًا منه على سوء الأوضاع في لبنان، لكن ما لم يتوقع حصوله هو أن التجربة تحولت لحقيقة.

وذكرت صحيفة البيان الإماراتية أنه تم على الفور نقل المذيع إلى المستشفى بعد هذه الحادثة، وأجريت له عملية جراحية سريعة في يده، بعد إصابته بجلطة.

تم نشرعدة صور للمذيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو على سرير المستشفى.

وأكدت زوجة الزعتري "جيسكا"، أنّ خطأ ما طرأ أثناء التصوير، لتتحول العملية إلى حقيقة، ومن ثم نقله إلى المستشفى.

وقررت إدارة قناة 'إل بي سي آي'، إيقاف هذا الموسم من البرنامج، على أن يعود مرة أخرى بعد رمضان في موسم جديد، وأكّد موقع 'النهار' اللبناني، عن وقوع الزعتري بالفعل أثناء المشهد التمثيلي.