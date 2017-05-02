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بالفيديو| “السيسي”: أتمنى أن يتبرع كل موظف في الدولة بـ “جنيه” من راتبه الشهري

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بالفيديو| “السيسي”: أتمنى أن يتبرع كل موظف في الدولة بـ “جنيه” من راتبه الشهري بالفيديو| “السيسي”: أتمنى أن يتبرع كل موظف في الدولة بـ “جنيه” من راتبه الشهري

 

أجرى الرئيس “عبدالفتاح ”، مداخلة هاتفية، مع الإعلامي “عمرو أديب”، ببرنامج “كل يوم” المذاع على فضائية on E، قال خلالها، “إنه يتمنى أن يتبرع كل موظف بالدولة بجنيه من راتبه كل شهر”.

وأشار “السيسي”، إلى أن هذا “التبرع” لن يُضيف كثيرًا ولكنه يبشر بنوع من التكاتف والإحساس بالمسئولية، لافتاً إلى إن حالة الفقر تدفع المواطنين إلى التشدد والتطرف، مضيفا: “يتم عمل دراسة لمواجهة ذلك تضمن زيادة الحوافز”.

ووجه السيسي، الشكر للشعب المصري، على صبرهم على الأزمات وارتفاع الأسعار، متمنياً أن يتبرع كل موظف بالدولة بجنيه من راتبه كل شهر، وأن كان هذا لا يضيف كثير ولكنه يبشر بنوع من التكاتف والاحساس بالمسئولية.

 

 

 

المصدر : مصرفايف

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