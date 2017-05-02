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أسعار اللحوم والدواجن والأسماك اليوم الثلاثاء 2-5-2017 في الاسواق

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أسعار اللحوم والدواجن والأسماك اليوم الثلاثاء 2-5-2017 في الاسواق أسعار اللحوم والدواجن والأسماك اليوم الثلاثاء 2-5-2017 في الاسواق

تستقر الدواجن بالسوق المحلية في ، دون أي تغيير في الأسعار، مسجلة 27 جنيه لكيلو الدجاج الأبيض، و32 لكيلو الدجاج البلدي، و40 للرومي، و35 لكيلو البط، وبحسب توقعات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، فإن الأسعار سوف تكون مستقرة عند تلك المستويات حتى نهاية شهر رمضان، أما على صعيد اللحوم فهي أيضا مستقرة ولا تغيير عليها، مسجلة 150 جنيها سعر كيلو لحم البتلو، و120 للحم الضأن، و130 للكندوز، وفيما يتعلق بمختلف أنواع السمك فهي مستقرة ايضا.

متوسط سعر اللحوم في الأسواق الثلاثاء 2-5-2017 :

كيلو اللحم البتلو : 120- 145 جنيه.

 

كيلو اللحم الجاموسى : من 100 إلى 110 جنيه.

كيلو اللحم الجملى : من 70 إلى 95 جنيه.

كيلو اللحم الكندوز : 95 – 110 جنيه.

كيلو اللحم المفروم : 120 جنيه.

كيلو البوفتيك : 110 جنيه.

كيلو اللحم البرازيلى : 50 – 75   جنيه.

كيلو اللحم السودانى : من 70 إلى 75 جنيه.

كيلو اللحم الضأن البلدى : 100 – 130  جنيه.

كيلو اللحم الضأن المستورد : من 55 إلى 75 جنيه.

كيلو السجق :  من 65 إلى 80 جنيه.
كيلو الكبد البلدى :  من 100 إلى 110 جنيه.

كيلو الكبدة المستوردة : من 30 إلى 75 جنيه.

متوسط سعر الدواجن فى الاسواق اليوم الثلاثاء 2-5-2017 :

كيلو الفراخ البيضاء :  28 – 36  جنيه.

كيلو الدواجن البيضاء المبردة : من 28 إلى 32 جنيه.

كيلو كبد الدجاج : 42 جنيه.

كيلو الفراخ البلدى : 40 – 46  جنيه.

كيلو الارانب : من 45 إلى 55 جنيه.

كيلو البط : 35 – 45  جنيه.

كيلو الرومى : 30 – 48  جنيه.

زوج السمان : من 23 إلى 30 جنيه.

زوج الحمام : من 40 إلى 55 جنيه.

متوسط الأسماك اليوم الثلاثاء 2/5/2017 في الأسواق المحلية:

كيلو سمك البلطي : 35 جنيها.

كيلو سمك المكرونة: 80 جنيها.

كيلو سمك البوري: 55 جنيها.

كيلو سمك الجمبري : 150 – 450 جنيه.

سمك الكابوريا: 80- 140 جنيه.

كيلو الثعابين: 100 – 110 جنيها.
يجب التنبيه إلى أن الاسعار المذكورة أعلاه، هي متوسط أسعار اللحوم و الدجاج الموجودة فى الاسواق، مع مراعاة اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى وعلى حسب التسعيرة التى يضعها كل تاجر.

 

 

المصدر : مصرفايف

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