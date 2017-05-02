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تفاصيل صادمة في حادثة الاعتداء على كمين مدينة نصر ومصدر أمني يؤكد ” الرصاص كان زي المطر”

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تفاصيل صادمة في حادثة الاعتداء على كمين مدينة نصر ومصدر أمني يؤكد ” الرصاص كان زي المطر” تفاصيل صادمة في حادثة الاعتداء على كمين مدينة نصر ومصدر أمني يؤكد ” الرصاص كان زي المطر”

أكد مصدر أمني أن استهداف كمين مدينة نصر المتحرك تم الساعة الثانية عشر صباحا تقريباً، وقت وقوف الكمين لإنتظار قيادة أمنية كان من المقرر مرورها في ذلك التوقيت، للاشراف على كافة خدمات الكمين والتفتيش عليه من حيث الاستعدادات وتواجد أفراده بالكامل في المكان المخصص له.

وفي تلك الأثناء اقتربت من الكمين سيارتين، وبمجرد اقترابهم بشكل كافي أمطر مسلحين بداخلهم الكمين بوابل من الرصاص، حتى أن المصدر الأمني وصف لموقع مصراوي قائلاً ” الرصاص كان زي المطر”، كما أضاف المصدر أن أمين الشرطة الذي قُتل تلقى بمفرده 8 طلقات في الوجه.

 

هذا وقد قُتل ضابطين وأمين شرطة جراء هذا الحادث الارهابي، وأُصيب خمسة أفراد تم نقلهم إلى المستشفى ومعظمهم في حالات خطرة على حد تصريحات المصدر، نظرا لإصابتهم بعدد كبير من طلقات الرصاص بعضها في أماكن خطيرة وحساسة.

 

 

المصدر : مصرفايف

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