تعرف على لغز الموساد الإسرائيلي للتجنيد.. والذي لم يستطع حله إلا 6 أشخاص من بين 70 ألف؟!

شيماء مصطفى

قال موقع المرصد الإسرائيلي، أن عدد 6 أشخاص من بين 70 ألف شخص قاموا بحل اللغز الذي قدمه جهاز الشباك الإسرائيلي لهم.

وقال المرصد أن الشباك، قام بتقديم ذلك اللغز بهدف الحصول على أصحاب الإمكانات والقدرات الفائقة للعمل في مجال السايبر، من أجل العمل بالوظائف التكنولوجية المتطورة والخاصة في الجهاز.

وأعلن المرصد الإسرائيلي، أن 6 أشخاص استطاعوا الإجابة وحل اللغز من بين 70 ألف تقدموا لتلك المسابقة، وكان اللغز عبارة عن سؤال بعنوان؛ هل أنت جيد إلى حد بعيد؟، (Are you good enough?‎‏)، وأعرب أحد المسئولين في قسم السايبر بجهاز الشباك، عن رضاه التام من النجاح الذي حظي به اللغز الذي استخدم لتجنيد المرشحين للعمل بالموساد.

وقال أن 6 أشخاص فقط هم من استطاعوا حل اللغز، بينما فشل 70 ألف شخص من التوصل لحله، وأن هناك الآلاف في جميع أنحاء العالم يحاولون حله.

وقال المسئول بالشباك، أنه كان في الماضي يتم نشر الخبر بين الناس ليتم اختيار المرشحين للتجنيد، وأضاف؛ أنه ليس معنى أن الذي لم يستطع حل اللغز أنه غير جدير بالعمل في الشباك، أو أن الذي استطاع حله سوف يعمل تلقائياً بالجهاز.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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