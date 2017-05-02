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تعليم جنوب سيناء: لا أسئلة سياسية بامتحانات الفصل الدراسي الثاني

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تعليم جنوب سيناء: لا أسئلة سياسية بامتحانات الفصل الدراسي الثاني تعليم جنوب سيناء: لا أسئلة سياسية بامتحانات الفصل الدراسي الثاني

التحرير

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تنطلق امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بمدارس جنوب سيناء للصفين الثاني والثالث الابتدائي والنقل للتعليم الفني، اليوم الثلاثاء. 
وأعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة ببداية الامتحانات مضيفا أنه تم التنبيه على واضعي امتحانات النقل بضرورة استبعاد منهج شهر فبراير والأجزاء التي أدى فيها الطلاب امتحانات نصف الترم عند وضع الأسئلة وذلك طبقا للتعليمات الوزارية فى هذا الشأن.
وأشار إلى أنه تم التنبيه بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وأن تشتمل الأسئلة على أجزاء منهج مارس وأبريل والمحددة من توجيه كل مادة طبقا للتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن وأن يكون هناك جزئية بسيطة لإظهار الطالب المتميز، والبعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي والحزبي، وأن تكون من الكتاب المدرسي وتتماشى مع المستوى العام لطلاب جنوب سيناء.
ويؤدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الامتحانات السبت المقبل، بينما تنطلق امتحانات النقل للصفوف الرابع الخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي يوم 13 مايو.

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