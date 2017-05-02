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وزير الثقافة يفتتح اليوم مؤتمر أدباء إقليم غرب ووسط الدلتا في البحيرة

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وزير الثقافة يفتتح اليوم مؤتمر أدباء إقليم غرب ووسط الدلتا في البحيرة وزير الثقافة يفتتح اليوم مؤتمر أدباء إقليم غرب ووسط الدلتا في البحيرة

التحرير

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يشهد وزير الثقافة حلمي النمنم، والمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، مؤتمر أدباء إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي الثامن عشر بعنوان "الأدب بين المواجهة والتهميش" بمركز التعليم المدني بدمنهور بمشاركة 120 أديب يمثلوا محافظات الإقليم الخمس "البحيرة والإسكندرية والمنوفية والغربية ومطروح".

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وقال أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، إن المؤتمر ستفتتح فعالياته في تمام الساعة الثانية عشرة بالجلسة الافتتاحية التي تتضمن كلمات وزير الثقافة ومحافظ البحيرة وكلمة رئيس المؤتمر الكاتب، يوسف القعيد، وأمين عام المؤتمر، الدكتور محمد أبو علي، وتستمر الجلسات البحثية لمدة ثلاثة أيام.

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التحرير

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