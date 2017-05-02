فيديو| مشادة كلامية على الهواء بين باحث إسلامي وأزهري

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وقعت مشادة كلامية بين أحمد عبده ماهر، الباحث الإسلامي، والدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، حول مشروع تعديل قانون الأزهر.

وقال عبده ماهر، خلال لقائه أمس الإثنين، في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»: إنه يجب وقف الدراسة داخل جامعة الأزهر لمدة 10 سنوات، كما أن صورة الجامعة سيئة أمام الرأي العام وترتيبها العالمي 12304، مؤكدًا أن ما يقوله نشر في أبحاث أجرتها مراكز بحثية عالمية.

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ومن جانبه رد فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، قائلا: «كفاك سخرية من الأزهر»، فقال «ماهر»: «متقاطعنيش تعلم الأدب في الكلام»، فرد عبد المنعم فؤاد: «أنا مؤدب، واوعى تتجاوز في كلامك»، ما أثار حفيظة الإعلامي وائل الإبراشي واضطر للخروج لفاصل.