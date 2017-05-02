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بالفيديو.. جريمة قتل بسبب الطيبة الزائدة في «صبايا الخير»

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بالفيديو.. جريمة قتل بسبب الطيبة الزائدة في «صبايا الخير» بالفيديو.. جريمة قتل بسبب الطيبة الزائدة في «صبايا الخير»

التحرير

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عرضت الإعلامية ريهام سعيد في حلقة برنامج «صبايا الخير»، المُذاع على فضائية «النهار»، حادثة مقتل شاب في العشرينات من عمره، على يد أحد أصدقاء والده الذي أحسن إليه وأواه.

علقت الإعلامية، على الحادثة، بأنها من كثرة عرض جرائم القتل تخاف أن يشعر المشاهدين أنه أصبح شيئًا عاديًا، موضحة أنها تقوم بعرضها للعظة.

ومن جانبها، أشارت والدة القتيل إلى أن ابنها تأخر في الخارج لكنها لم تلق بالًا في بادئ الأمر، حتى جاء إبراهيم، أحد أصدقاء (زوجها) ليسأل عنه، قائلًا: «هل أخو زوجك لديه ابن يدعى صدام؟»، فأخبرته أن صدام هو ابنها واسم الشهرة حمادة، فأخبرها بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مجهول، يطلب فدية 200 ألف جنيه، وإلا سيقوم بقتله، وبيع أعضائه.

قاطع والد الضحية حديث الأم، قائلًا إن المتهم بقتل ابنه أتى إليه بعد خروجه من السجن بعد انتهاء مدة حبسه في قضية شرف، بعدما قتل شقيقته، وطلب منه مساعدته للحصول على فرصة عمل وكانت والدته تسكن بالقرب منهم وهي سيدة طيبة، و«في حالها»، على حد تعبيره، فأشفق عليه وساعده ووفر له فرصة عمل كسمكري سيارات، وكذلك مكانًا لإقامته، كما ساعده في زواجه.

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وأضاف الأب، أنه في نهاية الأمر قتل هو وشقيقه المفرج عنه حديثًا، والذي لم يكن يعرفه وله العديد من السوابق، نجله، وذبحوه ورموه في المصرف آملين في أن تبعده المياه عن مكان ارتكاب الجريمة، متسائلًا عن سبب ما أقدموا عليه، وما السبب وراء ذلك؟  وهل هذا جزاؤه؟.

 فيما أوضح الأب أن المتهم ظل يبحث معهم عن القتيل، ولو لا رجال المباحث لضاع دمه هدر، فبعد القبض عليه اتضح أنه متهم في 6 جرائم قتل والعديد من القضايا.

 

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التحرير

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