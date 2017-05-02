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فيديو| الخطيب: لهذا السبب اعتذرت لزوجتي

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فيديو| الخطيب: لهذا السبب اعتذرت لزوجتي فيديو| الخطيب: لهذا السبب اعتذرت لزوجتي

التحرير

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قال الكابتن محمود الخطيب، نجم النادي الأهلي ومنتخب السابق، إنه كان لديه خلاف بسيط مع زوجته، وبعد مباراة بين الأهلي وإسكو آنذاك، سجل فيها هدفًا، قرّر أنْ يعتذر لزوجته.

وأضاف الخطيب خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قنوات«دي أم سي»، أن  لديه 12 أخًا وأختًا، وأنهم كانوا من أول الداعمين له في أي مباراة كان يُشارك فيها، وذلك بالإضافة إلى دعم والديه له»، قائلاً: «والدتي كانت تُصر على تجهيز الأكل ليّ بعد التدريب من المباراة، رغُم مُعاناتها من المرض».

وتابع الخطيب، الجمهور شارك في تعزيتي في وفاة والدتي، بعد المباراة التي كانت بعد وفاة والدتي مُباشرة.

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ومن جهته، قال كابتن مصر والنادي الأهلي الأسبق، مصطفى عبده،: «نحن كزملائه كنّا نشاهد محمود الخطيب في أي مباراة يُشارك فيها»، مضيفًا أنه من أعظم اللاعبين.. وأن «اللي عاشره غير اللي سمع عنه.. الخطيب شخصية جميلة».

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التحرير

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