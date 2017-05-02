الخطيب: أخذت نصيبي من الحياة.. وحب الناس لي نعمة

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قال الكابتن محمود الخطيب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنّه أخذ نَصيبه من الحياة، وذلك في رده على سؤال بأنّه يُقدم برامج على بعض القنوات الفضائية تُجسد مشوار حياته، مضيفًا أنه رفض كل عروض التمثيل.

وأضاف الخطيب خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شبكة قنوات «دي أم سي»، أن: «حب الناس له في الشارع المصري تُعد نعمة كبيرة لا تُقدر بثمن»، داعيًا الله سبحانه وتعالى، دوام نعمة حب الناس له، قائلاً: «أنا لم أقدم أشياء كثيرة.. وكان من المفترض أنْ أقدم الكثير والكثير».

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وأوضح الخطيب، أن أي لاعب كرة له اسم كبير في مجال الرياضة، فيعود إلى الجمهور الذي يُعد الداعم الأكبر له، لافتًا إلى أن أشخاصًا كثيرة لهم فضل عليّه في حياته الكروية.