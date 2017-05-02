أخبار عاجلة

"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
رسالة الشهيد النقيب محمد وهبة إلي الإرهابيين في أغنية: "عمر الدين ما يحلل قتل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017 في بنك مصر

Google+ Print
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :

العملة

 سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٨.٩٦٤٦ ٥٩.٣٢٥٨ 05/02 1:10 ص
دينار بحريني ٤٧.٦١٠٢ ٤٧.٨٥٥٣ 05/02 1:10 ص
ريال عماني ٤٦.٦٢٢٢ ٤٦.٨٦٥٨ 05/02 1:10 ص
ريال قطري ٤.٩٢٩٢ ٤.٩٥٥ 05/02 1:10 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٨٨٧ ٤.٩١١٩ 05/02 1:10 ص
ريال سعودي ٤.٧٨٦٢ ٤.٨١٠٥ 05/02 1:10 ص
دينار أردني ٢٥.٢٨١٧ ٢٥.٤٤٥٧ 05/02 1:10 ص
جنيه إسترليني ٢٣.١٣٤ ٢٣.٣٩٠١ 05/02 1:10 ص
كرون دنماركي ٢.٦٢٠٢ ٢.٦٥٥١ 05/02 1:10 ص
كرون نرويجي ٢.٠٩٠٢ ٢.١١٨٧ 05/02 1:10 ص
كرون سويدي ٢.٠٢٣٨ ٢.٠٤٩١ 05/02 1:10 ص
يورو ١٩.٤٩٠١ ١٩.٧٤٩٥ 05/02 1:10 ص
فرنك سويسري ١٨.٠٢٥٧ ١٨.٢٣٤٣ 05/02 1:10 ص
دولار أمريكي ١٧.٩٥ ١٨.٠٥ 05/02 1:10 ص
ين ياباني ١٦.٠٦٨٤ ١٦.٢٤١٤ 05/02 1:10 ص
دولار استرالي ١٣.٣٦٩٢ ١٣.٥١٢٧ 05/02 1:10 ص
دولار كندي ١٣.١٠٥١ ١٣.٢٤٠١ 05/02 1:10 ص

 

المصدر : مصر 365  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - لقاء مع ك. نور السيد لاعب نادي الاتحاد السكندري وسبب الطرد من المباراة

ستاد مصر - لقاء مع ك. نور السيد لاعب نادي الاتحاد السكندري وسبب الطرد من المباراة

عماد جاد: خطاب حماس بلا قيمة.. ومصر تلعب دورا مهما في «مؤتمر يوليو»

عماد جاد: خطاب حماس بلا قيمة.. ومصر تلعب دورا مهما في «مؤتمر يوليو»

ستاد مصر - لقاء مع خوان ماكيدا المدير الفني للاتحاد السكندري بعد الهزيمة من النصر للتعدين

ستاد مصر - لقاء مع خوان ماكيدا المدير الفني للاتحاد السكندري بعد الهزيمة من النصر للتعدين

ستاد مصر - لقاء مع أحمد كشري المدير الفني للنصر للتعدين بعد الفوز على الاتحاد السكندري

ستاد مصر - لقاء مع أحمد كشري المدير الفني للنصر للتعدين بعد الفوز على الاتحاد السكندري