ننشر أخر كلمات للضابط شهيد كمين المقطم: "والله ما فيه حاجة مستاهلة"

مصراوي Masrawy

كتب - فتحي عمر:

استشهد النقيب محمد وهبة الضابط بالإدارة العامة للطرف والمنافذ في الهجوم المسلح الذي استهدف كمين شرطة مساء الاثنين بالطريق الدائري وتحديدا منطقة الواحة القريبة من المقطم ومدينة نصر، وأسفر عن استشهاد ضابطين وأمين شرطة وإصابة خمسة آخرين.

وكانت آخر كلمات الراحل قبل استشهاد بدقائق عبر حسابه على فيسبوك "بص للي أدفن قدامك وقولي فاكر زعل ما بينكم، والله ما فيه حاجة مستاهلة نزعل من بعض ونشيل ونهري وننكت، اعفو وأصفح ويابحت من قابل رب كريم".

وقالت وزارة الداخلية، إنه "في حوالي الساعة 11.45 مساء يوم الاثنين قامت عناصر مسلحة يستقلون سيارتين بالاقتراب من القول الأمني المتحرك (كمين) أثناء مروره بميدان محمد زكي بطريق الواحة بتقاطعه مع الطريق الدائري دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وإطلاق النيران على القوات التي بادلتهم إطلاق الأعيرة النارية".

وأوضحت الداخلية في بيان رسمي حصل مصراوي على نسخة منه إن الحادث أسفر عن استشهاد كل من النقيب محمد عادل وهبة السيد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، النقيب أيمن حاتم عبد الحميد رفعت من قوة مباحث قسم شرطة عين شمس، أمين الشرطة شعبان محمد عبد الحميد من قوة إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن القاهرة، وكذا إصابة 5 من رجال الشرطة تم نقل الجثامين والمصابين للمستشفى".

وأضافت الداخلية أن القوات تتبع السيارتين الآن للعمل على ضبط الجناة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تلاحق قوات الأمن مسلحين أطلقوا النيران على كمين شرطة بطريق الواحة في منطقة المقطم وأمر مدير أمن القاهرة بإغلاق مخارج ومداخل المنطقة وتمشيط المنطقة الجبلية وتولي اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة عملية التمشيط.

وقال مصدر أمني لمصراوي، إن "مطاردات عنيفة وقعت مع مسلحين مجهولين أعلى الطريق الدائري بمنطقة المقطم بعد الهجوم على الكمين الذي أسفر عن استشهاد الضابطين محمد وهبة من قوة الإدارة العامة لتأمين الطرق والمنافذ والنقيب أيمن حاتم من الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وأكد المصدر أن اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وصل الى موقع الحادث بالطريق الدائري بمنطقة طريق الواحة.