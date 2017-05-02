مباحث الجيزة: ضبط مصنع يستخدم علف الحيوان لإنتاج الـ"سناكس" (صور)

كتب - محمد شعبان:

اتهمت مباحث الجيزة، مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المقرمشات "سناكس" داهمته أمس بقرية أبو صوير بمركز البدرشين، باستخدام علف الحيوان لإنتاج المقرمشات.

وأشارت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن مالك المصنع "فضل. م"، 29 عاما، يستخدم ذرة مخصصة للأعلاف الحيوانية في عملية الإنتاج، بالإضافة إلى زيوت سبق استخدامها بمصانع شيبسي.

وبمداهمة المصنع، تمكن العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط المدير المسئول "سيد ه."، 46 عاما، وبحوزته نصف طن ذرة صفراء التي يتم استخدامها أعلاف حيوانية، بالإضافة إلى 13 طنا سناكس غير صالح للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.