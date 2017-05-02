أخبار عاجلة

"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
رسالة الشهيد النقيب محمد وهبة إلي الإرهابيين في أغنية: "عمر الدين ما يحلل قتل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«الأوقاف» عن تعيين ابنة الوزير في البترول: «تقديرها جيد جدا مش مقبول»

Google+ Print
«الأوقاف» عن تعيين ابنة الوزير في البترول: «تقديرها جيد جدا مش مقبول» «الأوقاف» عن تعيين ابنة الوزير في البترول: «تقديرها جيد جدا مش مقبول»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علق الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» بشأن تعيين ابنة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في إحدى شركات البترول الكبرى، قائلًا : «ولاد الوزير متفوقين».

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن بعض مستحدمي مواقع التواصل الاجتماعي نشروا شائعات من شأنها أن ابنة الوزير حاصلة على ليسانس آداب قسم فلسفة، ولكن في الحقيقة هي حاصلة على بكالوريوس تربية قسم إنجليزي.

وأشار إلى أن ابنة الوزير متفوقة، وكانت حاصلة على 98% في الثانوية العامة، وحاصلة على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف في الكلية وليس مقبول، موضحًا أن ابنة الوزير كأي بنت تقدمت للعمل وهو لم يتدخل من أجل تعيينها.

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال بدوري الأبطال

بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج»

بث مباشر.. «ريال مدريد ►Vs◄ أتلتيكو مدريد» بـ«الشامبيونز ليج»

رونالدو وبنزيما يقودان هجوم الريال أمام أتلتيكو بـ«الشامبيونز ليج»

رونالدو وبنزيما يقودان هجوم الريال أمام أتلتيكو بـ«الشامبيونز ليج»

«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة

«السيسي» يقر تعديلات قانون التظاهر بلجوء الأمن للقضاء لإلغاء المظاهرة