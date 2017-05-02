«الأوقاف» عن تعيين ابنة الوزير في البترول: «تقديرها جيد جدا مش مقبول»

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علق الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» بشأن تعيين ابنة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في إحدى شركات البترول الكبرى، قائلًا : «ولاد الوزير متفوقين».

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن بعض مستحدمي مواقع التواصل الاجتماعي نشروا شائعات من شأنها أن ابنة الوزير حاصلة على ليسانس آداب قسم فلسفة، ولكن في الحقيقة هي حاصلة على بكالوريوس تربية قسم إنجليزي.

وأشار إلى أن ابنة الوزير متفوقة، وكانت حاصلة على 98% في الثانوية العامة، وحاصلة على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف في الكلية وليس مقبول، موضحًا أن ابنة الوزير كأي بنت تقدمت للعمل وهو لم يتدخل من أجل تعيينها.