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فيديو| وزير القوى العاملة: قانون العمل أوشك على الانتهاء

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فيديو| وزير القوى العاملة: قانون العمل أوشك على الانتهاء فيديو| وزير القوى العاملة: قانون العمل أوشك على الانتهاء

التحرير

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قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن الهدف الرئيسي من تخصيص الرئيس عبد الفتاح ، مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا » لدعم صندوق طوارئ العمال، يعود إلى إعادة تشغيل الشركات والمصانع المتعثرة، وكذلك لدفع مرتبات العاملين لحين استقرار الأمر داخل بعض المصانع، فضلاً عن الحفاظ على المؤسسة الاقتصادية.

وأضاف سعفان، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «دي أم سي»، أنها ليست المرة الأولى الذي يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم صندوق طوارئ العمال، قائلاً: «دائمًا ما يقوم الرئيس بدعم هذه الصناديق، حتى لا يتم تشريد العمال، وكذلك للحفاظ على المصانع من الإغلاق».

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وأوضح سعفان، أن القوانين الخاصة بقانون العمل ومجلس إدارة الشركات، تتقارب على الانتهاء، وستكون داخل الجلسات العامة في مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة.

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التحرير

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