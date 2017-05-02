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فيديو| معتز عبد الفتاح: جماعة الإخوان أصبحت عدو للشعب المصري

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فيديو| معتز عبد الفتاح: جماعة الإخوان أصبحت عدو للشعب المصري فيديو| معتز عبد الفتاح: جماعة الإخوان أصبحت عدو للشعب المصري

التحرير

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قال الإعلامي  معتز بالله عبد الفتاح، إن الوثيقة التي أصدرتها حركة حماس الفلسطينية أمس، أكدت فيها أنها حركة وطنية فلسطينية مما يعني تبرأها من جماعة الإخوان خوفًا من الدخول في مشاكل مع الدول المحيطة بها وعلى رأسها ، بعد أن أصبحت تلك الجماعة الإرهابية عدو الشعب المصري.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، على قناة «أون لايف»: «هي حماس بتقول أنها تبرأت من جماعة الاخوان ، مش عاوزين نشكك فيهم، بس مش كل حاجة بيقولوها هنصدقها، ده فرض قابل للاختبار»، موضحًا أنه حال رغبة حماس في تحرير فلسطين بالكامل «هيروحوا فين الناس اللي في إسرائيل دي».

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وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن حماس أكدت أنها ليست في صراع مع الديانة اليهودية ولكنها في صراع مع دولة إسرائيل، خوفًا من بلورة البعض أن القضية قضية دين وأن الصراع ديني.

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التحرير

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