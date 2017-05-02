طاهر: مبادىء الأهلى تسبق بطولاته وانتصاراته.. وسنعاقب كل من أخطأ

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أكد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، أنه ومجلس إدارته لا يمكنهم التساهل أو التسامح مع أي خطأ يرتكبه أي مسئول في الأهلي أيًا كان مكانه أو مكانته، مشيرًا إلى أن إدارة النادي الأهلي ستقرر العقاب المناسب لكل من أخطأ في فريق الكرة في مباراة الأهلي السابقة أمام الإنتاج الحربي، لكنها ستبقى عقوبات غير معلنة كما اعتاد النادي الأهلي ذلك طول الوقت.

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وأبدى طاهر، انزعاجه من حجم المبالغات التي اخترعها البعض -على حد وصفه- لدرجة تصوير الأمر وكأن الأهلي تخلى فجأة عن مبادئه وقيمه وأخلاقياته التي يتمسك بها وسيبقى محافظًا عليها أكثر من أي انتصارات وبطولات، موضحًا، أن مجلس إدارة الأهلي الحالي تمامًا مثل كل مجالس إدارة الأهلي طيلة مائة وعشرة أعوام يؤمن بأن المحافظة على مبادىء وأخلاقيات النادي هي التي صنعت قيمته ومكانته وشعبيته.