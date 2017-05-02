ماذا سيحدث إذا وضعت الخل في «السيفون» : نتيجة مذهلة

سمر العشري

الحمام هو من أكثر الأماكن التي تحتاج للتنظيف بشكل دوري مستمر، فأجسامنا معرضة للإصابة بالبكتيريا والجراثيم في ذلك المكان أكثر من أي مكان آخر في المنزل، وقد تكون المنظفات والمطهرات العادية غير فعالة للتخلص من البكتيريا والجراثيم، لذا من الأفضل أن تكون لديك البدائل الطبيعية والرخيصة التي ستعطي لك نتائج قد تكون أفضل من نتائج المنظفات عالية التكلفة.

فإذا أردت تنظيف المرحاض، يمكنك أن تجد الحل في المطبخ، فهناك طريقة سهلة وفعالة مكوناتها في متناول الأيدي، وستمنحك مرحاضًا نظيفًا وآمنًا وخاليًا من البكتيريا والجراثيم، كما ذكر موقع «برايت سايد».

اغلِ كوبًا من الخل في درجة حرارة 40 درجة مئوية، ثم اخلط تلك الكمية بالصودا أو اليود، فإذا استخدمت الصودا ستحتاج أمام كل 200 جرام من الخل، ملعقة صغيرة من الصودا، أما بالنسبة لليود، فإن النسب ستكون متماثلة 1:1، وبعد تحضير السائل، صبّه داخل صندوق الطرد «السيفون» لعدة ساعات، من الأفضل أن تضعه في ساعات الليل، كي يعمل السائل طوال الليل وتكون نتيجته أفضل، وبعدها اجذب السيفون وأغلق المرحاض، ثم نظفه بعد ساعتين بفرشاة المرحاض وسترى النتيجة.

فذلك المحلول يقتل البكتيريا والجراثيم، ويزيل الصدأ من المعدن داخل السيفون، ويزيل الروائح الكريهة.

المصدر : المصري لايت

شبكةعيونالإخبارية

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