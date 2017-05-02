بالفيديو || لأول مرة .. «أسمن امرأة في العالم» تلعب الكرة في الهند

سمر العشري

انتشر فى الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو كان بمثابة المفاجأة لدي الرواد والمتابعين، خاصة المصريين منهم، بعد مشاهدة "إيمان عبد العاطي" أسمن امرأة فى العالم تلعب الكرة لأول مرة منذ 25 عامًا، عندما أصابها المرض.

وبحسب التفاصيل ظهرت "إيمان" فى إحدى جلسات العلاج الطبيعي بصحبة إخصائية فى مستشفي "سيفي" الهندي، الذى تقيم به لتلقي العلاج.

وكانت "عبد العاطي" تحاول التفاعل مع الكرة أثناء جلوسها، وتثبيت جلستها من خلال وضع الوسائد فى الخلف من ظهرها، بينما تلمس الكرة بيديها، ضمن البرنامج العلاجي المقرر لها.

وانتشر الفيديو بقوة ليحصد مشاهدات ضخمة فى وقت قصير حيث أمكن من خلاله طمأنة المتابعين لحالة "إبمان" والمتعاطفين معها من المصريين وحول العالم.

وظهرت فى فيديو مستشفى “سيفى الهندي” إيمان وهى جالسة على سريرها وتضع الكرة بين يديها ثم تسلمها لمختصة العلاج الطبيعي وتحاول معها مرة أخرى لتلقي بالكرة لمكان أبعد ولكنها لا تستطع فتضع لها الوسائد خلف ظهرها لتسندها عليها من أجل الاستلقاء والحصول على الراحة.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads