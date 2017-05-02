أخبار عاجلة

"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
رسالة الشهيد النقيب محمد وهبة إلي الإرهابيين في أغنية: "عمر الدين ما يحلل قتل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

بالفيديو || لأول مرة .. «أسمن امرأة في العالم» تلعب الكرة في الهند

Google+ Print
بالفيديو || لأول مرة .. «أسمن امرأة في العالم» تلعب الكرة في الهند بالفيديو || لأول مرة .. «أسمن امرأة في العالم» تلعب الكرة في الهند

انتشر فى الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع كان بمثابة المفاجأة لدي الرواد والمتابعين، خاصة المصريين منهم، بعد مشاهدة "إيمان عبد العاطي" أسمن امرأة فى العالم تلعب الكرة لأول مرة منذ 25 عامًا، عندما أصابها المرض.
 
وبحسب التفاصيل ظهرت "إيمان" فى إحدى جلسات العلاج الطبيعي بصحبة إخصائية فى مستشفي "سيفي" الهندي، الذى تقيم به لتلقي العلاج.
 
وكانت "عبد العاطي" تحاول التفاعل مع الكرة أثناء جلوسها، وتثبيت جلستها من خلال وضع الوسائد فى الخلف من ظهرها، بينما تلمس الكرة بيديها، ضمن البرنامج العلاجي المقرر لها.
 
وانتشر الفيديو بقوة ليحصد مشاهدات ضخمة فى وقت قصير حيث أمكن من خلاله طمأنة المتابعين لحالة "إبمان" والمتعاطفين معها من المصريين وحول العالم.
 
وظهرت فى فيديو مستشفى “سيفى الهندي” إيمان وهى جالسة على سريرها وتضع الكرة بين يديها ثم تسلمها لمختصة العلاج الطبيعي وتحاول معها مرة أخرى لتلقي بالكرة لمكان أبعد ولكنها لا تستطع فتضع لها الوسائد خلف ظهرها لتسندها عليها من أجل الاستلقاء والحصول على الراحة.
 
 
 
 

المصدر : صدى البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
فيديو| عن المكياج في رمضان.. خلاف بين «الجندي وعبد المعز»

فيديو| عن المكياج في رمضان.. خلاف بين «الجندي وعبد المعز»

بالفيديو.. شوبير: «المقاصة زي برشلونة»

بالفيديو.. شوبير: «المقاصة زي برشلونة»

فيديو| شوبير عن منع الغندور من دخول الزمالك: «بأمارة إيه ده تاريخ»

فيديو| شوبير عن منع الغندور من دخول الزمالك: «بأمارة إيه ده تاريخ»

فيديو| الجندي عن شهداء كمين المقطم: «ماتوا ثمن الإنسانية»

فيديو| الجندي عن شهداء كمين المقطم: «ماتوا ثمن الإنسانية»