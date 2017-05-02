بالفيديو والصور || «مايوه» الملك محمد السادس يثير أزمة في المغرب

سمر العشري

تسببت صور للعاهل المغربى الملك محمد السادس، ظهر خلالها مرتديا لباس البحر "المايوه" على شاطئ فلوريدا في الولايات المتحدة، خلال شهر أبريل الماضي، في أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي بين المؤيدين والمعارضين منذ وقتها، وازدادت حدتها عقب تسريب مقطع فيديو يعبر فيه الملك عن غضبه من محاولة أحد الأشخاص تصويره.

رواج الصور على مواقع التواصل الاجتماعى، دفع المستخدمين المغاربة إلى الدفاع عن شخص الملك معتبرين الأمر مسألة تتعلق بالحياة الخاصة، في المقابل اعتبر المنتقدون لظهور محمد السادس بـ"لباس البحر" أنه أمر لا يتماشى والموقع الديني للملك في المغرب لكونه من وجهة نظرهم "أميرا للمؤمنين".

وكان قد وصل العاهل المغربي إلى مطار ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم 13 أبريل الماضى على متن طائرة تابعة للخطوط السعودية ، قادمًا من كوبا حيث كان يقضي إجازة مع عائلته.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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