أخبار عاجلة

"الآثار" توافق على عمل بعثة مركز البحوث الأمريكي بالمنيا -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون ونصف ​فدان -
محمد بن سلمان: الاقتصاد السعودي لم ينكمش.. وخصخصة القطاع الصحي هدفه تحسين الخدمات -
المؤبد لسائق "توك توك" هتك عرض ابنة شقيقته في الشرقية -
أمن الوادي الجديد يزيل 3 منازل آيلة للسقوط في الخارجة -
بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد سيارة الأمن العام الجديدة -
رئيس الوزراء يتابع موقف الطرح الأول لصغار المزارعين بمشروع المليون فدان -
وزير الطيران يبحث اتفاقيات النقل الجوي مع السفير السعودي -
كيف تطيل عمر إطارات سيارتك؟ -
رسالة الشهيد النقيب محمد وهبة إلي الإرهابيين في أغنية: "عمر الدين ما يحلل قتل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم

بالفيديو والصور || «مايوه» الملك محمد السادس يثير أزمة في المغرب

Google+ Print
بالفيديو والصور || «مايوه» الملك محمد السادس يثير أزمة في المغرب بالفيديو والصور || «مايوه» الملك محمد السادس يثير أزمة في المغرب

تسببت صور للعاهل المغربى الملك محمد السادس، ظهر خلالها مرتديا لباس البحر "المايوه" على شاطئ فلوريدا في الولايات المتحدة، خلال شهر أبريل الماضي، في أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي بين المؤيدين والمعارضين منذ وقتها، وازدادت حدتها عقب تسريب مقطع يعبر فيه الملك عن غضبه من محاولة أحد الأشخاص تصويره.
 
رواج الصور على مواقع التواصل الاجتماعى، دفع المستخدمين المغاربة إلى الدفاع عن شخص الملك معتبرين الأمر مسألة تتعلق بالحياة الخاصة، في المقابل اعتبر المنتقدون لظهور محمد السادس بـ"لباس البحر" أنه أمر لا يتماشى والموقع الديني للملك في المغرب لكونه من وجهة نظرهم "أميرا للمؤمنين".
 
وكان قد وصل العاهل المغربي إلى مطار ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم 13 أبريل الماضى على متن طائرة تابعة للخطوط ، قادمًا من كوبا حيث كان يقضي إجازة مع عائلته.
بالفيديو والصور.. «مايوه» الملك محمد السادس يثير أزمة في المغرب
 
بالفيديو والصور.. «مايوه» الملك محمد السادس يثير أزمة في المغرب
 
بالفيديو والصور.. «مايوه» الملك محمد السادس يثير أزمة في المغرب

 

 

المصدر : فيتو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
فيديو| عن المكياج في رمضان.. خلاف بين «الجندي وعبد المعز»

فيديو| عن المكياج في رمضان.. خلاف بين «الجندي وعبد المعز»

بالفيديو.. شوبير: «المقاصة زي برشلونة»

بالفيديو.. شوبير: «المقاصة زي برشلونة»

فيديو| شوبير عن منع الغندور من دخول الزمالك: «بأمارة إيه ده تاريخ»

فيديو| شوبير عن منع الغندور من دخول الزمالك: «بأمارة إيه ده تاريخ»

فيديو| الجندي عن شهداء كمين المقطم: «ماتوا ثمن الإنسانية»

فيديو| الجندي عن شهداء كمين المقطم: «ماتوا ثمن الإنسانية»