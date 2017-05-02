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رسميًا || الأهلي يشارك في البطولة العربية .. وبالفيديو || بركات : «حسام عاشور هيمشي من الأهلي لو استمر البدري»

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رسميًا || الأهلي يشارك في البطولة العربية .. وبالفيديو || بركات : «حسام عاشور هيمشي من الأهلي لو استمر البدري» رسميًا || الأهلي يشارك في البطولة العربية .. وبالفيديو || بركات : «حسام عاشور هيمشي من الأهلي لو استمر البدري»

وافق الأهلي رسميًا، على المشاركة فى البطولة العربية للأندية، والتى تقام في في الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس.
 
وكان اجتماعا قد جرى بين المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، وحسام البدري، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، لحسم موقف الفريق من المشاركة في البطولة العربية. 
 
وشهددت الأيام القليلة الماضية جدلاً بشأن مشاركة المارد الأحمر في البطولة العربية بسبب اعتراض حسام البدري على موعد البطولة بسبب ارتباط الفريق بدوري أبطال إفريقيا. 
 

وداعب محمد بركات نجم النادي الأهلي السابق، حسام عاشور، لاعب وسط النادي الأحمر، قائلًا: «هو الوحيد اللي ما قدرتش عليه، ولسه بيلعب لحد دلوقتي».

وتابع بركات، خلال لقائه ببرنامج «تع اشرب شاي» الذي تقدمه غادة عادل، على قناة ، «حسام عاشور ليه يوم، ابتدى يكبر ويدخل في التلاتينات، وأنا بتمنى إن حسام البدري يستمر مع الأهلي، عشان بيقلب على اللاعيبة اللي بتعدي الـ30». 
 
 
 
 

المصدر : التحرير

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