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الوزير: إنشاء 100 ألف صوبة زراعية تحقق اكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة

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الوزير: إنشاء 100 ألف صوبة زراعية تحقق اكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة الوزير: إنشاء 100 ألف صوبة زراعية تحقق اكتفاء ذاتي من الخضروات والفاكهة

التحرير

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قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مساء أمس الإثنين، إنه «تم تكليف الهيئة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، من قِبل الرئيس عبد الفتاح ، بإنشاء 100 ألف صوبة زراعية ضخمة الاتساع، تبدأ مساحة الواحدة من فدان، حتى 2 وربع فدان».

وأضاف الوزير، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «هذه الصوب ستُنتج خضروات وفاكهة بمعدلات عالية جدًا، لن يتم توزيعها في السوبر ماركت، ولكن تستهدف محدودي الدخل الذين لا يستطيعون شراء مثل هذه المنتجات»، مشدّدًا على أنه «سيتم تعليم شباب يعانون من البطالة على كيفية زراعة هذه الصوب، وسيكونوا هم الأيدي العاملة».

وتابع: «الرئيس أمر أيضًا بإنشاء من 50 إلى 100 هايبر ماركت كبير الحجم، فضلًا عن المنافذ التي تُوزع المنتجات في كافة القرى».

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وأكد أن «هذه الخضروات والفواكه التي ستُنتجها الصوب ستكفي كافة احتياجات السوق المصري، وستُهدأ من الأسعار، وسيتم تصدير الفائض، ما يساهم في توفير العملة الصعبة».

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التحرير

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