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فيديو| خالد الجندي: «50% من الناس تافهين وغير صالحين»

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فيديو| خالد الجندي: «50% من الناس تافهين وغير صالحين» فيديو| خالد الجندي: «50% من الناس تافهين وغير صالحين»

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مساء أمس الإثنين، «هناك نوع من البشر بيكون حريص على نفسه أكثر من متابعة شئون غيره، بيتحول لواحد لايت ولا بيهش ولا ينش، 50% من حياتنا عايشة كده، دول ناس تافهة ليسوا صالحين».

وأضاف الجندي، في برنامح «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «»: «الناس اللي مش بتساعد حد دول تافهين، لازم الناس تساعد بعضها وتقول الحق، حتى ولو كان لهم أعداء»، مستشهدًا بقول الله في سورة العصر: «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ».

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التحرير

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