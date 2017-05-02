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عاجل || سرقة أسلحة "طبنجات وبندقية" ومحتويات فيلا "مدير أمن" والداخلية تكشف التفاصيل

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عاجل || سرقة أسلحة "طبنجات وبندقية" ومحتويات فيلا "مدير أمن" والداخلية تكشف التفاصيل عاجل || سرقة أسلحة "طبنجات وبندقية" ومحتويات فيلا "مدير أمن" والداخلية تكشف التفاصيل

في واقعة فريدة من نوعها، وهي أن يقوم لص مهما كان ويتجرأ ويسرق أسلحة ومحتويات من فيلا مدير أمن، حيث اكتشف أهالي مدير أمن دمياط السابق اللواء بركات محمد بركات، سرقة الفيلا الخاصة بهم وذلك أثناء تلقيهم العزاء.

حيث كان أهلى مدير أمن دمياط سابقاً يتلقون واجب العزاء به وذلك عقب وفاته، وذلك بقرية بخاتي بمركز شبين الكوم، التابعة لمحافظة المنوفية وفور رجوعهم من العزاء تبين أن محتويات الفيلا تم سرقتها، هذا إلى جانب سرقة أسلحة نارية.

وبانتقال رئيس مباحث شبين الكوم إلى الفيلا الخاصة باللواء بركات محمد بركات، تبين سرقة عدد 4 طبنجات، وكذلك بندقية، ومحتويات أخرى جاري حصرها بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة وإجراء المعاينات اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

 

 

المصدر : فايف

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